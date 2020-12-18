На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 7 человек

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже приближается к 28,5 тысячи Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье от коронавируса за последние сутки скончались еще 7 человек. Число умерших в крае достигло 656. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз подтвердился у 240 жителей региона. Число зараженных достигло 31923. Еще 356 человек сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже приближается к 28,5 тысячи.

В регионе постоянно ведется работа по выявлению новых случаев заболевания.

Начиная с весны, в крае проведено более 1 миллиона 10 тысяч исследований на коронавирус. Выявленные факты заражения берутся на контроль.

В том числе, протекающие бессимптомно. В такой форме за два последних месяца заболевание обнаружено у 800 человек. Об этом сообщил Владимир Владимиров.