В Ставрополе в этом году будет работать мобильный Дед Мороз

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

По традиции в Ставрополе распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. В этом году он будет ждать детишек не только на главной площади города, но и отправится в путешествие по разным районам краевой столицы.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, добрый волшебник снова порадует детвору. На выходных 19-20, 26-27 декабря и со 2 по 7 января в краевой столице на площади Ленина будет работать резиденция Деда Мороза.

Там запланированы программы для малышей на свежем воздухе, а в саму резиденцию гости будут заходить по очереди. Помещение оборудуют рециркуляторами, посетителям предложат антисептики и средства индивидуальной защиты.

А для тех, кто не захочет ехать в центр города, приготовлен сюрприз. 28, 29 и 30 декабря Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами посетят около десяти площадок в разных районах города.

Ребята с родителями смогут посмотреть на красочные представления и поучаствовать в новогодних забавах. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в детсадах и школах новогодние праздники для каждого класса и группы пройдут отдельно. При организации мероприятий будут учитывать все меры безопасности. Кроме того, что дети отпразднуют Новый год разобщенно, на утренники не пригласят артистов и родителей.

- Между тем, учащихся начальных классов ждут традиционные губернаторские новогодние подарки - их получат ученики 1-4 классов всех школ Ставрополья. Каждый подарок - это полтора килограмма конфет лучших отечественных производителей, - сказано в сообщении.