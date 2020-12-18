В Ставрополе напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в общественном транспорте

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжается активная работа по обеспечению эпидемиологической безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

Перед выпуском автобусов, троллейбусов и маршруток на линию проводится влажная уборка салонов дезинфицирующими средствами.

Водителей инструктируют о том, что дополнительную дезинфекцию нужно повторять не менее 4 раз в день на конечных остановочных пунктах.

В каждом транспортном средстве ведется журнал, в который вносятся отметки о дате и времени проведения обработок.

Водительский состав в полной мере обеспечен дезинфицирующими средствами.

В поездках транслируется информация о необходимости соблюдения масочного режима: на 30 телевизионных экранах, размещенных ООО «Первое Маршрутное Телевидение» в автобусах маршрутов № 20 и № 48 и при помощи громкоговорящей связи на других маршрутах.

При поступлении на дежурные телефоны КГХ и ЕЦДС информации о перевозках без использования СИЗ, такие водители отстраняются от работы на срок от 1 до 3 дней.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса за последние сутки скончались еще 7 человек.

Число умерших в крае достигло 656. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз подтвердился у 240 жителей региона. Число зараженных достигло 31923. Еще 356 человек сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.