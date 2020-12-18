СКР возбудил дело по факту пожара в Железноводске, где погибли два человека

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

Инцидент случился вечером 17 декабря в помещении по производству металлоизделий в поселке Иноземцево города Железноводска. Там произошел пожар. В результате происшествия погибли работавшие там 17-летний подросток и 25-летний молодой человек.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель организовал в собственном помещении производство металлоизделий хозяйственно-бытового назначения с использованием лакокрасочных химических веществ.

В строении произошел пожар и взрыв химических веществ. Потерпевшие погибли на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

По данному факту возбуждено уголовное дело против 40-летнего индивидуального предпринимателя по статье: «Причинение смерти по неосторожности».

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли пожарный мусор, фрагмент отопительного прибора.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара. Расследование уголовного дела продолжается.