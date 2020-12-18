За последние сутки скончались еще 7 пациентов с подтвержденным диагнозом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 240 человек. Число зараженных в регионе достигло 31923. Победить болезнь смогли 28448 жителей региона. За сутки – 356. Жертвами коронавируса стали 656 человек.

За последние сутки скончались еще 7 пациентов с подтвержденным диагнозом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вакцинация от коронавируса на Ставрополье продолжится в новогодние каникулы.

Минздрав уже установил график прививания в 19 территориях региона. Рабочими днями сделают 2, 4-6, 8 и 9 января, медпункты будут работать в штатном режиме.

С сентября в край поступили 1642 дозы, до конца года привезут еще 2,4 тысяч вакцин.