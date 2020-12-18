Житель Ставрополья ответит за дачу взятки сотруднику УФСБ в размере 20 млн рублей

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Суд вынес приговор Калимулле Магомедову. Он признан виновным по статье: «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в мае 2019 года Магомедов, будучи фактическим владельцем двух коммерческих организаций, предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по краю взятку в размере 20 миллионов рублей за прекращение проверки в этих организациях и общее покровительство.

После чего мужчина передал оперативнику УФСБ, действовавшему в рамках ОРМ, 19 миллионов 985 тысяч рублей. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время преступления.

В итоге по результатам проверки в фирме, Магомедов стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве.

Суд приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима. 19 миллионов 985 тысяч рублей, которые Магомедов использовал как средство при совершении преступления, конфискованы судом в доход государства.