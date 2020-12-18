Прокуратура начала проверку после смертельного взрыва в Иноземцево

Прокуратурой начата проверка после взрыва в Иноземцево. Мероприятия организовали по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца.

Согласно предварительной информации, здание цеха разрушилось в результате воспламенения и детонации лакокрасочных химических веществ. В обломках нашли два тела рабочих, один из них был несовершеннолетним.

- Прокуратурой края организована проверка по данному факту, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. На особый контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного в следственном отделе по городу Пятигорск СУ СКР по Ставрополью по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сказано в сообщении.