В Минздраве рассказали, как будут работать больницы Ставрополья на новогодних каникулах

Всего в вакцинации будет задействовано 41 медицинское учреждение края. Уже проведена вся необходимая подготовительная работа к иммунизации населения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье во время новогодних праздников больницы будут работать в штатном режиме. Для них рабочими днями определены 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Это касается как приема пациентов, так и иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

В этот период будут работать прививочные пункты в 19 территориях, где уже идет вакцинация. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

- С сентября мы уже получили 1642 доз вакцины. В процесс на сегодняшний день вовлечены территории, определенные готовностью к соблюдению строгих требований к транспортировке и хранению вакцины, а также самой прививочной кампании. Мы рассчитываем, что до конца года на Ставрополье будет поставлено не менее 2426 доз вакцины. В Минздрав России нами направлено письмо о готовности края к проведению до конца года иммунизации еще как минимум 20 тысяч человек, - поведал министр здравоохранения Ставрополья.

Всего в вакцинации будет задействовано 41 медицинское учреждение края. Уже проведена вся необходимая подготовительная работа к иммунизации населения.

Приобретены морозильные камеры, проведено обучение медработников. Разработана маршрутизация как доставки вакцины, так и проведения иммунизации.