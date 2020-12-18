В Невинномысске до 25 декабря перекроют улицу Гагарина

Специалисты, занимающиеся реконструкцией нового путепровода на улице Гагарина в Невинномысске, наткнулись на сторонние инженерные сети, не отраженные в предыдущих строительных документах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По этой причине улица Гагарина останется перекрытой до 25 декабря. Сейчас рабочие занимаются переустройством канализации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжается активная работа по обеспечению эпидемиологической безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

Перед выпуском автобусов, троллейбусов и маршруток на линию проводится влажная уборка салонов дезинфицирующими средствами.