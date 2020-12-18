В Дагестане коллега ответит за трагическую смерть рабочего

Место происшествия. Фото: СУ СКР по РД

Следственное управление СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке в Каспийске. За гибель рабочего ответит его коллега, отвечавший за соблюдение правил безопасности.

Как отмечают следователи, 15 декабря погибший находился на строительной площадке без каски, которая могла спасти его жизнь. В результате, после мощнейшего удара трубой бетононасоса, он скончался на месте.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по республике. – Подозреваемый, в чьи обязанности входило принятие мер к соблюдению техники безопасности, не провел инструктаж и не проконтролировал наличие средств специальной защиты.

Расследование уголовного дела продолжается.