Назван город Ставрополья, где больше всего активных пациентов с COVID

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор огласил актуальную статистику по коронавирусу на Ставрополье. "КП" посчитала, где в крае больше всего невылеченных пациентов.

Согласно данным надзорного органа, такой территорией стал Невинномысск. Там от коронавируса лечат 198 "активных" больных. Следом идут Пятигорск, Кисловодск и Георгиевский городской округ.

1. Невинномысск - 198 "активных" (1406 случаев, 1200 выздоровевших, восемь смертей);

2. Пятигорск - 197 "активных" (1436 случаев, 1213 выздоровевших, 26 смертей);

3. Кисловодск - 193 "активных" (1344 случая, 1141 выздоровевший, 10 смертей);

4. Георгиевский горокруг - 189 "активных (1434 случаев, 1218 выздоровевших, 27 смертей);

5. Новоалександровский горокруг - 157 "активных" (864 случая, 703 выздоровевших, четыре смерти);

6. Ставрополь - 135 "активных" (5511 случаев, 5124 выздоровевших, 252 смерти).

Согласно сводке на 18 декабря, в Ставропольском крае выявили 31923 случая заболевания коронавирусом. Из них выздоровлением закончились 28448, а смертью - 656. Всего в регионе 2819 "активных" пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Стало известно, в каких районах Ставрополья почти побороли коронавирус.

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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 декабря

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус по состоянию на 18 декабря [подробности]