Лидером по числу умерших от коронавируса стал Ставрополь

Роспотребнадзор обнародовал новые данные об эпидобстановке по COVID-19 на Ставрополье. "КП" сопоставила количество летальных случаев в регионе и распределила их в рейтинг.

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировали в Ставрополе. Следом расположились Шпаковский район, Минераловодский и Георгиевский городские округа.

1. Ставрополь - 252 смерти (5511 случаев, 5124 выздоровевших);

2. Шпаковский район - 46 смертей (1435 случаев, 1276 выздоровевших);

3. Минераловодский городской округ - 32 смерти (946 случаев, 804 выздоровевших);

4. Георгиевский городской округ - 27 смертей (1434 случаев, 1218 выздоровевших);

5-6. Буденновский район - 26 смертей (1930 случаев, 1780 выздоровевших);

5-6. Пятигорск - 26 смертей (1436 случаев, 1213 выздоровевших).

Согласно информации на 18 декабря, в Ставропольском крае от коронавируса скончались 656 человек. Всего известно о 31923 случаях заражения, выздоровели 28448 пациентов. "Активными" больными на Ставрополье остаются 2819 человек. Названа территория Ставрополья, где больше всего "активных" пациентов с COVID.

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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 декабря

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус по состоянию на 18 декабря [подробности]