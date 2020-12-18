Стало известно, какие районы Ставрополья почти побороли коронавирус

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор Ставрополья опубликовал актуальные данные по коронавирусу в крае. "КП" обнаружила, что в трех территориях меньше десяти "активных" больных.

1. Лермонтов - ни одного "активного" (шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет);

2. Предгорный район - пять "активных" (677 случаев, 663 выздоровевших, девять смертей);

3. Степновский район - шесть "активных" (283 случая, 275 выздоровевших, две смерти).

Отметим, что Лермонтов уже второй раз становится единственным городом на Ставрополье без больных коронавирусом. Почти все лето 2020 года на территории не фиксировали новых случаев заражения COVID, следует из данных Роспотребнадзора Ставрополья. 20 августа был обнаружен шестой зараженный, его лечили 96 дней - до 23 ноября. После никаких изменений в данных города не наблюдалось.

Однако инфекционное отделение больницы в Лермонтове все равно заполняется пациентами.

- Всего заболевших с начала фиксирования заболевания в городе - 568 человек. Выздоровевших - 377 человек, - писал мэр Станислав Популях в своей последней сводке за 3 декабря.

Всего на Ставрополье лечат от коронавируса 2819 "активных" пациентов. Больше 100 еще не вылеченных больных сохраняются в 13 территориях. Назван город Ставрополья, где больше всего "активных" пациентов с COVID.

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