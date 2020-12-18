На Ставрополье семьи с детьми до 7 лет получат более 1,2 млрд рублей президентских выплат

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда Фото: Архив "КП"

Хорошая новость для родителей, у которых растут дома дети до семи лет. В соответствии с Указом президента России они получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка.

Особенностью новой выплаты станет то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Так, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически.

Заявление понадобится в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители в течение этого года не обращались за получением ни одной из выплат Пенсионного фонда на детей.

В этом случае необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который перечислить средства. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 1 апреля.

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, но был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

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