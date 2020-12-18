«Спасибо, что прошел!» – получи кофеварку и другие призы в смешном новогоднем фотоконкурсе

«КП» и МТС собирают самые яркие фото прошедшего года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прими участие в новогоднем фотоконкурсе от «Комсомольской правды» и МТС и получи кофеварку, беспроводные наушники и колонку! Заявки принимаются до 31 декабря, голосование начнется сразу после боя Курантов!

Раскрась конец самого незабываемого года в современной истории своими воспоминаниям и шутками. Расскажи и покажи нам, каким 2020 год был для тебя. Выбирай самое яркое фото и присылай его нам!

1. Заявки на участие мы принимаем на электронный адрес advert.stav@phkp.ru. Обязательно укажи контактные данные.

2. Или просто выложи фото у себя на странице в соцсетях с #конкурсМТС_мой2020й

Авторы трех самых необычных фото получат подарки от МТС. Победители будут определены народным голосованием на странице конкурса.

К участию допускаются только жители СКФО. Подробности и условия в положении о конкурсе.