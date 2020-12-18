В Ставрополе на площади Ленина зажгли сказочный лес из 34 елок

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

Самое долгожданное событие декабря – начало новогодних и Рождественских мероприятий традиционно прошло у главной городской елки. Из-за эпидемиологической ситуации громких торжеств в этом году не было. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

18 декабря, вечером Дед Мороз со Снегурочкой зажгли сказочный лес из 34 зеленых красавиц тысячами огоньков. Чтобы жизнь играла всеми красками, сказочный волшебник и его внучка зажгли и яркую аллею из 132 светодиодных деревьев.

Они тоже «выросли» в этом году, дополнив праздничный облик Ставрополя. Вместе с ними разноцветными огнями засияло «Звездное небо» на Александровской площади.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по традиции в Ставрополе распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. В этом году он будет ждать детишек не только на главной площади города, но и отправится в путешествие по разным районам краевой столицы.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, добрый волшебник снова порадует детвору. На выходных 19-20, 26-27 декабря и со 2 по 7 января в краевой столице на площади Ленина будет работать резиденция Деда Мороза.