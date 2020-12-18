Пациент необычно отблагодарил врачей Ставрополья, спасших его жизнь

Фото: пресс-служба Минздрава края

Новость из медицины, которая заставит улыбнуться и тех, кто преодолел болезнь, и тех, кто работает «по ту сторону экрана». Этим летом жителя другого региона экстренно госпитализировали в Красногвардейскую районную больницу Ставропольского края. Местные медики спасли жизнь этому пациенту.

Свое «спасибо» им, благодарный пациент выразил в оказании материальной помощи больнице. Так, 18 декабря в районную больницу доставили более трех тысяч различных постельных принадлежностей и мебели.

Всего медучреждение получило от бывшего пациента 450 пододеяльников, 550 простыней, 300 наволочек, 240 одеял, 300 подушек, 120 матрасов, в том числе детских, 750 ситцевых и фланелевых пеленок. И это еще не все.

Также подарены 10 медицинских функциональных кроватей с электроприводом, 28 кроватей металлических и 30 прикроватных тумбочек.

Всего благодарный пациент из другого региона оказал помощь больнице на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.