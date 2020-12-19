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На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли семь человек

Вылечили от болезни почти полтысячи пациентов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье от коронавируса скончались еще семь человек. Численность летальных случаев выросла до 663, передает губернатор Владимир Владимиров.

За сутки выявили еще 243 зараженных, всего случаев - 32166. Врачам удалось спасти 28929 пациентов. Утром сообщили, что сняли с лечения еще 481 человека.

- За пятницу проведено свыше 7 тысяч тестирований на COVID-19, выявлены новые случаи передачи инфекции. В том числе, у 9 человек болезнь протекала бессимптомно, - сказано в сообщении.

Всего в крае проведено свыше миллиона исследований на коронавирус.

- Коронавирус рядом, и это по-прежнему требует от каждого из нас самого внимательного отношения к своему здоровью. Будьте бдительны и соблюдайте рекомендации врачей! - обратился Владимиров к жителям Ставрополья.