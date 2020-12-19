На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли семь человек

На Ставрополье от коронавируса скончались еще семь человек. Численность летальных случаев выросла до 663, передает губернатор Владимир Владимиров.

За сутки выявили еще 243 зараженных, всего случаев - 32166. Врачам удалось спасти 28929 пациентов. Утром сообщили, что сняли с лечения еще 481 человека.

- За пятницу проведено свыше 7 тысяч тестирований на COVID-19, выявлены новые случаи передачи инфекции. В том числе, у 9 человек болезнь протекала бессимптомно, - сказано в сообщении.

Всего в крае проведено свыше миллиона исследований на коронавирус.

- Коронавирус рядом, и это по-прежнему требует от каждого из нас самого внимательного отношения к своему здоровью. Будьте бдительны и соблюдайте рекомендации врачей! - обратился Владимиров к жителям Ставрополья.