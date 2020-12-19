Полицейского задержали за убийство исчезнувшего мужчины в Ставрополе

В Ставрополе задержан полицейский по подозрению в убийстве. Об этом сообщает "МВД-Медиа".

12 декабря начались поиски пропавшего 30-летнего мужчины. За помощью к полиции обратилась мама исчезнувшего. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 17 декабря в лесу на выезде из Ставрополя.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния, - сообщает "МВД-Медиа".

Следствием принято процессуальное решение. Подозреваемый уже уволен из органов.