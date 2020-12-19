Машина с пятью человеками опрокинулась в обрыв в Дагестане

В Дагестане в обрыв упала машина с пятью человеками. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

17 декабря, после часа ночи, водитель "Toyota Avensis" потерял управление. Машина опрокинулось в обрыв, высота которого - три метра.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четыре пассажира автомашины, проживающие там же, с различными травмами помещены в Центральную больницу Агульского района, - сказано в сообщении.

Материалы для принятия процессуального решения уже собраны.