В Ессентуках 19 декабря перекроют дорогу из-за снежинки в 60 машин

В Ессентуках пройдет "Ессавтоснежинка-2021", на которой около 60 машин построят большую снежинку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие пройдет 19 декабря на улице Железнодорожной, на территории недействующей автозаправки.

- Сбор автолюбителей запланирован на 16:00 часов 19 декабря. Такой формат поздравления с праздниками уже стал традиционным для курорта, - сказано в сообщении.

Пока мероприятие будет идти, власти закроют улицу Железнодорожную. Объехать ее можно по улицам Энгельса, Шевченко и Пушкина.