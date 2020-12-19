Главу сельсовета поймали на раздаче ставропольских земель бизнесмену

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц утвердил обвинение по делу против бывшего главы сельсовета в Предгорном районе, сотрудника администрации и местного бизнесмена. Группа лиц обвиняется в мошенничестве, передает пресс-служба надзорного органа.

Чиновники и бизнесмен причастны к хищению районных земель. Следствие насчитало 31 эпизод. В период с 2010 по 2012 года работники администрации незаконно выделяли земли в поселке Железноводский, хуторах Воронов и Порт-Артур. Они подделывали акты о праве на участок и выписки из хозяйственной книги о праве на участок.

В отношении всех участников дела открыли уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц". Материалы переданы в Предгорный районный суд.