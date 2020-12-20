На Ставрополье выявили 241 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в Ставропольском крае выявлен 241 новый случай инфицирования коронавирусом. За все время пандемии в регионе - 32407 случаев заражения COVID-19. В том числе 29119 - выздоровления (+190 за последние 24 часа). И 669 летальных исходов. По информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу на Ставрополье, еще шестерых спасти не удалось. Губернатор Владимир Владимиров, возглавляющий Оперштаб, сообщил росте охвата тестирования населения.

- Всего на Ставрополье проведено свыше 1 миллиона 25 тысяч исследований на коронавирус. В том числе, только более 7,5 тысячи за последние сутки, - отметил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.