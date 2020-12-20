Автобус с призывниками из Дагестана попал в смертельную аварию в Краснодарском крае

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На 117-м километре трассы Краснодар - Кропоткин легковушка столкнулась с автобусом, в котором в Приморско-Ахтарск ехали призывники из Дагестана с двумя офицерами.

Как уточнили в Южном военном округе, погиб водитель гражданского легкового автомобиля. Среди военнослужащих жертв нет. Только несколько срочников получили травмы не опасные для жизни и были госпитализированы в медучреждения Краснодара.

Предварительно сообщается, что ДТП спровоцировал погибший 30-летний водитель, не сумевший справиться с управлением и выскочивший на "встречку", где ехал ПАЗ с призывниками из сборного пункта Республики Дагестан.

- Командование Южного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, - добавили в пресс-службе ЮВО.