В Ставрополе арестовали полицейского, убившего друга

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Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для полицейского Андрей Бондаренко, подозреваемого в убийстве знакомого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 10 декабря сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ставропольскому краю застрелил знакомого за отказ вернуть долг. Тело обнаружили 17 декабря в лесополосе на выезде из Ставрополя. Им оказался пропавший без вести 29-летний Александр Арбузов.

Подозреваемого в убийстве полицейского доставили в следственный отдел по Промышленному району, где он дал признательные показания. Сейчас проводятся необходимые экспертизы и процессуальные действия. На сотрудника завели уголовное дело по статье 105 УК РФ.