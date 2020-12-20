Приготовленный в Дагестане ролл весом 275 кг попал в Книгу рекордов России

Фото: Книга рекордов России

Повара махачкалинского кафе приготовили самый большой в стране ролл "Филадельфия" весом 275 кг, высотой 27 см и шириной 61 см. Ролл из Дагестана попал в Книгу рекордов России. На его приготовление ушло 146 кг риса, 10 кг огурцов, 110 кг сливочного сыра, 10 кг лосося и полкилограмма листа нори. О чем рассказали представители Книги рекордов России.

- Была мечта приготовить самыи большои ролл, о рекорде даже и не думала. И сегодня в онлаи н-режиме представители Книги Рекордов России зафиксировали наш рекорд. Это очень приятно, мы и дальше будем думать, как приятно удивить наших клиентов, - рассказала администратор кафе Маисат Шабанова.