Минздрав Ставрополья опроверг нехватку СИЗ для медиков скорой помощи

В министерстве здравоохранения Ставропольского края опровергли информацию о том, что медики станции скрой помощи нуждаются в СИЗ, для чего в краевом центре идет народный сбор денег. Опровергли и те сведения, что, якобы средства на покупку средств защиты изымаются из оплаты за лечение COVID-пациентов. В Минздраве подчеркнули, что медиков обеспечили всем необходимым. На что затрачено 170 млн рублей. Достаточный запас СИЗ, заявили в министерстве, хранится и на складах.

- Каждый, кто искренне хочет помочь, может обратиться к руководителю медорганизации. Вместе с тем, никаких «народных сборов средств» медучреждения не организуют и не поддерживают — приветствуется только личная инициатива граждан, - комментируют в Минздраве СК.