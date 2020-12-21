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Происшествия

На Ставрополье в столкновении двух автомобилей погибла женщина

Еще двое доставлены в больницу
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В результате ДТП 67-летняя пассажирка Гранты скончалась от полученных травм

В результате ДТП 67-летняя пассажирка Гранты скончалась от полученных травм

Авария произошла 20 декабря, в 18:30, на автодороге «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» Предгорного района.

Водитель автомобиля Лада Гранта выехал на встречную. полосу, где столкнулся с автомобилем Крайслер Неон.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка Гранты скончалась от полученных травм. В больницу Пятигорска доставлены 67-летний водитель Гранты, житель Пятигорска, и пассажир иномарки. Водитель Крайслера не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ЧП