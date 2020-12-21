В Ставрополе Дед Мороз и Снегурочка сдали тесты на COVID, чтобы поздравить детей-инвалидов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 70 детей с ограниченными возможностями здоровья получили новогодние подарки. Сладкие презенты получили также и проживающие с ними братья и сестры.

При возможности для детей устраивали праздничное представление. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

С учетом нынешней эпидемиологической ситуации праздники проходили с соблюдением всех мер безопасности. Дед Мороз и Снегурочка заранее сдали тесты на COVID, проводили представления в масках и перчатках.