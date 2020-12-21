На Ставрополье провели около 42 тысяч исследований на коронавирус

Остаются под медицинским наблюдением в стационаре и на дому в самоизоляции 12001 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье с 14 по 20 декабря выполнили 41936 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего за пандемию сделано 1030229 ПЦР-тестов. Охват тестированием жителей края составляет 214 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки диагноз подтвердился у 239 жителей региона.

В установленном порядке за период пандемии диагноз подтвержден у 32646 человек, из них 3055 – дети, в том числе выздоровевшие – 2921.

Всего выздоровели 29231 человек, 112 выписаны накануне. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Карантинные мероприятия завершены в отношении 100676 человек – они сняты с медицинского наблюдения.

Остаются под медицинским наблюдением в стационаре и на дому в самоизоляции 12001 человек.

Сейчас лечение в стационаре получают 2066 пациентов с установленным Covid-19: у 312 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 31 поддерживается аппаратами ИВЛ; 1015 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, планирует ли делать прививку от COVID-19.

В крае прививки сделали уже свыше 1 тысячи человек. Пункты вакцинации работают на базе 41 медицинской организации в разных районах Ставрополья.