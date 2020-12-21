На Ставрополье юрлица поймали на взятках за качество зерна

В Советском городском округе накажут трех юридических лиц, которых поймали на взятках. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В течение 2019 года фирмы заплатили по 19,1 тысяч рублей инспектору краевого управления Россельхознадзора за выдачу актов контроля. Сотрудник должен был пропустить их зерно без контроля качества.

После проверки возбудили три дело по статье 19.28 КоАП (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Фигурантам грозит штраф не менее одного миллиона рублей.

- В настоящее время дела об административных правонарушениях направлены для рассмотрения по существу мировому судье Советского района. Расследование уголовных дел в отношении физических лиц по фактам получения и дачи взяток продолжается, - сказано в сообщении.

Прокуратура ходатайствует об изъятии у юрлиц автомобилей, чтобы те выплатили штрафы вовремя.