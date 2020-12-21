Из-за 48 нарушений закона "О недрах" на Ставрополье возбуждены 34 дела

Прокуратура Ставрополья выявила 48 нарушений федерального закона "О недрах" в Кировском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что недропользователи нарушили закон в части сведений о границах работ, собственнике полезных ископаемых и сроках предоставлении геологической информации в фонды. Кроме того, не было указано, как и когда устранят последствия горных выработок и рекультивируют земли.

- Проверена деятельность 6 обществ с ограниченной ответственностью на предмет соблюдения законодательства в указанной сфере. Установлены нарушения, выразившиеся в нецелевом использовании земельных участков, с нарушением установленной категории земель, в отсутствии аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, - сообщает прокуратура.

В общей сложности выявлено 48 нарушений ФЗ "О недрах". Прокурор Ставрополья Александр Лоренц внес 7 представлений, возбуждены 34 дела по шести статьям КоАП.

- Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре Ставропольского края, - говорится в сообщении.