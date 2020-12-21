На Ставрополье осудят банду за серию краж на сумму около 3,5 млн рублей

Обвиняемые похищенное сдавали в ломбарды Воронежа и Армавира. Во время обысков часть золотых изделий изъяли.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража» против троих злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
По распределенным ролям две кражи они совершили вдвоем, а в остальных случаях действовали поодиночке. Выручку от сбыта похищенного они делили между собой. Выяснилось, что в двух случаях злоумышленники приехали к частным домам, перелезли через.
В это время один из обвиняемых находился во дворе и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы предупредить о появлении хозяев. Его единомышленник проник в дом и похитил оттуда ювелирные изделия и деньги.
Аналогичным способом совершено еще четыре кражи. В общей сложности похищено золото, деньги и меховое изделие на сумму около 3,5 миллионов рублей.
Обвиняемые похищенное сдавали в ломбарды Воронежа и Армавира. Во время обысков часть золотых изделий изъяли. Теперь злоумышленникам придется отвечать за содеянное перед судом.