На Ставрополье подорожали сахар, яйца, подсолнечное масло, овощи

Низкий урожай сахарной свеклы и подсолнечника в 2020 году привел к сокращению производства сахара и подсолнечного масла и, как следствие, к значительному ускорению роста цен на них Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре повысился до 6,8% с 5,5% в октябре. Об этом сообщает пресс-службу отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Центрального банка России. Так, поднялась цена на сахар, отдельные виды овощей, подсолнечное масло и куриные яйца.

Из-за засушливого лета снизился урожай картофеля, свеклы и моркови, что повысило годовой темп прироста цен на эти продукты.

Затраты производителей тепличной продукции из-за ослабления рубля, а также окончание периода предложения грунтовых огурцов и помидоров, обусловили повышение годовых темпов прироста цен на тепличные овощи.

Низкий урожай сахарной свеклы и подсолнечника в 2020 году привел к сокращению производства сахара и подсолнечного масла и, как следствие, к значительному ускорению роста цен на них.

Кроме того, ускорился рост цен на яйца из-за снижения объемов их производства в регионе и роста издержек птицефабрик в связи с удорожанием кормовой базы.

Фактором, сдерживающим прирост цен на продовольствие в регионе, являлось увеличение предложения мяса и молочной продукции на фоне роста объемов производства.

Также повысился годовой прирост цен на непродовольственные товары. Активизация спроса населения, на фоне второй волны распространения коронавируса, привела к ускорению темпов прироста цен на медицинские товары и лекарства.

Кроме этого, из-за осложнения эпидемиологической ситуации вырос спрос на передвижение собственным транспортом, что обусловило удорожание топлива. Вместе с тем, после реализации отложенного спроса в сентябре-октябре на легковушки темп прироста цен в ноябре на них замедлился.