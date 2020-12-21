На Ставрополье годовая инфляция в ноябре 2020 года составила 4,8 %

В ноябре 2020 года годовая инфляция в Ставропольском крае ускорилась до 4,8% с 4,2% в октябре.

Это превышает показатель в целом по России (4,4%) и ниже, чем по округу (5,2%). Об этом сообщает пресс-службу отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Центрального банка России

На ускорение годовой инфляции в нашем крае во многом оказали влияние временные факторы федерального уровня – сокращение предложения ряда продуктов питания из-за снижения урожая аграрного сырья, рост издержек, связанный с ослаблением рубля, активизация спроса на ряд товаров в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем сохранение противоэпидемических ограничений замедлило инфляцию в сфере услуг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье подорожали сахар, яйца, подсолнечное масло и ряд овощей.

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