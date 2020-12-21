Поиски пропавшего 13-летнего подростка на Ставрополье прекращены

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

13-летний житель Ставрополя исчез 13 декабря. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 21 декабря стало известно, что мальчика удалось найти.

Выяснилось, что все это время школьник находился в Ставрополе у своих знакомых. Никаких преступлений в отношении него совершено не было. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

После проведения всех необходимых следственных и процессуальных действий по уголовному делу будет принято процессуальное решение.