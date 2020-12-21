Губернатор Ставрополья поручил организовать дежурства в органах власти во время новогодних каникул

Губернатор Ставрополья поставил ряд задач, связанных с жизнеобеспечением региона во время новогодних каникул. Для этого в органах исполнительной власти подготовлен график дежурств ответственных руководителей.

Аналогичные графики должны быть сформированы для главных врачей региональных больниц, а также для руководителей городских и муниципальных округов.

- Ситуация непростая и нам необходимо сосредоточиться в первую очередь на обеспечении лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, выполнение противоэпидемических мероприятий в выходные дни. Для этого на местах всегда должны быть люди. Вопросов, скорее всего, будет много, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минздраве рассказали, как будут работать больницы Ставрополья на новогодних каникулах.

Так, в нашем крае медучреждения будут работать в штатном режиме. Для них рабочими днями определены 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Это касается как приема пациентов, так и иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

В этот период будут работать прививочные пункты в 19 территориях, где уже идет вакцинация.