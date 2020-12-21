На Ставрополье в 2021 году создадут пять новых объектов обращения с отходами

В 2021 году на Ставрополье появятся пять новых объектов обращения с мусором, два из них уже строятся. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Так, в Пятигорске и Кочубеевском районе строятся два новых мусоросортировочных комплекса. Их общая мощности составит 400 тысяч тонн отходов в год, а глубина переработки – 40%.

В Пятигорске мусоросортировочная линия создается при мусоросжигательном заводе. Еще три объекта находятся на стадии проектирования. Это реконструкция мусорных полигонов в Георгиевском округе, Светлограде и Буденновске.

Их начнут строить в 2021 году. На сегодня в крае действует 9 линий по сортировке мусора совокупной мощностью 1,8 млн тонн в год.