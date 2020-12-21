Женщину изнасиловали в отеле Дагестана

В Дагестане возбудили уголовное дело после изнасилования 36-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РД.

20 декабря 36-летний житель Кизляра начал приставать к женщине, но та отказывалась заняться с ним сексом. Подозреваемый стал угрожать убийством и против воли изнасиловал ее в номере отеля.

- 36-летний житель города Кизляр Республики Дагестан подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), - сказано в сообщении.

Мужчина задержан. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.