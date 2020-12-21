Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Ставрополье

На Ставрополье 22 декабря ухудшится погода. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.

В ночь на 22 декабря температура упадет до -7 градусов. Местами пойдет снег. Ветер порывистый до 14 метров в секунду. Днем потеплеет до одного градуса.

Правда, уже ночью снова похолодает до -8 градусов. Днем ожидается сильный снегопад. В Ставрополе осадки будут выпадать временами.

Отметим, что по состоянию на 21 декабря самый высокий снежный покров наблюдается в Новоалександровском и Апанасенковском районах. Тамошний уровень - 6-11 сантиметров. Снег пока лежит только в северных территориях Ставропольского края.