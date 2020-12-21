Команда Ставрополья по бразильскому джиу-джитсу стала лучшей в России

В Москве прошел открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу «AJP RUSSIA NATIONAL PRO». Команда спортивного клуба «Казачья крепость» из Ставрополя завоевала первое место в разделе NO GI (борьба без кимоно) в категории «Мастера».

Такая командная награда стала первой в истории спортивных побед нашего региона. Наши земляки взяли 7 золотых и 5 серебряных медалей.

Всего в соревнованиях поучаствовали около 500 спортсменов из городов России, стран СНГ и Европы, сообщает «Ставропольская правда».