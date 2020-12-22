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Семь человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

Число умерших за все время пандемии достигло 680
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье от коронавируса за последние сутки скончались семь человек. Число умерших за все время пандемии достигло 680. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За прошлый день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 240 человек. Число зараженных достигло 32886. Победить болезнь смогли 29434.

Количество проводимых исследований на COVID-19 также продолжает расти. На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 32 тысячи.

Широкий охват тестированием даёт возможность выявлять новые случаи заражения.

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