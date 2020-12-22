Семь человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ставрополье от коронавируса за последние сутки скончались семь человек. Число умерших за все время пандемии достигло 680. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
За прошлый день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 240 человек. Число зараженных достигло 32886. Победить болезнь смогли 29434.
Количество проводимых исследований на COVID-19 также продолжает расти. На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 32 тысячи.
Широкий охват тестированием даёт возможность выявлять новые случаи заражения.