Семь человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье от коронавируса за последние сутки скончались семь человек. Число умерших за все время пандемии достигло 680. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За прошлый день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 240 человек. Число зараженных достигло 32886. Победить болезнь смогли 29434.

Количество проводимых исследований на COVID-19 также продолжает расти. На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 32 тысячи.

Широкий охват тестированием даёт возможность выявлять новые случаи заражения.