Ставрополь к Новому году украсят 600 светящихся композиций

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь готовится к встрече Нового года. Более 10 тыс. м светодиодных лент, 600 светящихся композиций на электрических опорах, яркая подсветка зданий – все это погружает краевую столицу в атмосферу сказки.

На главных дорогах, в парках, скверах загораются яркие разноцветные огни. Городские деревья «одеваются» в гирлянды, фонтаны – в «зимнюю шубу», а в витринах магазинов и торговых центров появляются сказочные персонажи, снежинки.

Уже установлено большинство новогодних арт-объектов: «Плакучие ивы», «Сказочные олени», «Елочная игрушка», «Снеговики», «Белый медведь» и многие другие.

Напомним, что 18 декабря, вечером Дед Мороз со Снегурочкой зажгли сказочный лес из 34 зеленых красавиц тысячами огоньков. Чтобы жизнь играла всеми красками, сказочный волшебник и его внучка зажгли и яркую аллею из 132 светодиодных деревьев.