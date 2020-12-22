На Ставрополье разыскивают пропавшего без вести сутулого мужчину

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В Новоселицком районе следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения Шеховцова Ивана Ивановича, 21.10.1955 года рождения.

18 ноября он ушел из своего дома и больше не выходил на связь с родными.

Приметы пенсионера: на вид 65-70 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, волосы седые.

Особые приметы: сутулится, медленно передвигается. Мужчина был одет в теплую кепку на меху, черную куртку, темные брюки, черные полусапожки.

Если вам известны какие-либо сведения о судьбе разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (8657) 2-60-52, или в полицию на короткий номер 02.