Более 3000 человек прошли повышение квалификации в СКФУ в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого»

Фото: пресс-служба вуза

Более трех тысяч человек прошли повышение квалификации в Северо-Кавказском федеральном университете в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». Курсы завершены.

Обучение проходило дистанционно и было доступно для всех жителей России. Новые знания в области цифровой экономики получили слушатели из 42 субъектов страны, в том числе из трех, нуждающихся в ускоренном развитии – Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл.

Преподаватели СКФУ научили их новым производственным технологиям в электроэнергетике, познакомили с обработкой данных с использованием цифровых технологий.

Фото: пресс-служба вуза

Предприниматели освоили курс, помогающий вести учет и аналитику в собственном бизнесе. Всем желающим также был предложен курс по кибербезопасности.

Всего реализовано шесть образовательных программ. Курсы были достаточно интенсивными – каждый включал более семидесяти часов.

- Интерес слушателей к новым знаниям, помогающим работать в условиях цифровой экономики, очень высок, - говорит ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. – Актуальность повышения квалификации в данной области не вызывает сомнений, поэтому наш университет продолжит наращивать деятельность по обучению граждан компетенциям, востребованным в новых цифровых реалиях.

Особенностью проекта является направленность на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков.