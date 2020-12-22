В Георгиевске директор предприятия выплатил сотрудникам зарплату после вмешательства СКР

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В следственный отдел по городу Георгиевску поступило сообщение о невыплате заработной платы работникам муниципального унитарного предприятия Георгиевского городского округа Ставропольского края «Бытовик».

Выяснилось, что директор с апреля по июль 2020 года не выплачивал заработную плату 5 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

Следователь добился от руководителя организации полного погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.