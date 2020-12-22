На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 240 человек

В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число выздоровевших пациентов за вчерашний день увеличилось на 113 человек. Количество проводимых исследований на COVID-19 также продолжает расти.

На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 32 тысячи. Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения.

За прошедший день скончались 7 человек с подтвержденным диагнозом. COVID-19 выявили еще у 240 жителей края. Всего за время пандемии скончались 680 пациентов.

Число зараженных в регионе достигло 32886. Пока вакцинация еще набирает обороты, эффективной защитой от вируса является ответственное отношение к своему здоровью.