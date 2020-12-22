Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 240 человек

Еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом скончались
Ася АСРЯНАся АСРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)
В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом

В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число выздоровевших пациентов за вчерашний день увеличилось на 113 человек. Количество проводимых исследований на COVID-19 также продолжает расти.

На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 32 тысячи. Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения.

За прошедший день скончались 7 человек с подтвержденным диагнозом. COVID-19 выявили еще у 240 жителей края. Всего за время пандемии скончались 680 пациентов.

Число зараженных в регионе достигло 32886. Пока вакцинация еще набирает обороты, эффективной защитой от вируса является ответственное отношение к своему здоровью.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости