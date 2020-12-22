На Ставрополье экс-замглавы администрации Невинномысска подозревается во взяточничестве

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против экс-заместителя главы администрации Невинномысска Ставропольского края Олега Бондаренко и двух его знакомых возбудили уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону.

Чиновник и его знакомые подозреваются в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Так, в марте 2020 года Олег Бондаренко потребовал от представителя фирмы взятку в размере 500 тысяч рублей. За эти деньги он обещал оказать помощь в размещении аукционной документации на аренду земельного участка в Невинномысске.

Эту сумму мужчина должен был передать через двух посредников. Они были знакомыми Бондаренко.

Так, в один из октябрьских дней один из злоумышленников сообщил представителю фирмы об увеличении требуемой суммы денег до 750 тысяч рублей, 250 тысяч рублей из которых оставит себе в качестве вознаграждения за посредничество.

Тот мужчина согласился и пришел на встречу, чтобы передать подозреваемому 750 тысяч рублей. Во время передачи 500 тысяч рублей Бондаренко их задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

Сейчас экс-заместитель главы администрации Невинномысска находится под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства.