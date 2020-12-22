На Ставрополье осужден любитель одурманивающих растений

Житель Кочубеевского района Ставрополья нашел хобби по душе, однако, не подумал о том, что за него придется отвечать перед законом. Мужчина для использования опий и марихуаны, внес их в почву и выращивал.

Наркотические средства правоохранители обнаружили во время обследования участка местности. Об этом сообщает пресс-служба Кочубеевского районного суда. Всходы признаны наркотикосодержащими растениями, в крупном размере.

Против сельского любителя одурманивающих растений возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев со штрафом в размере 9 тысяч рублей условно с испытательным сроком на 1 год.