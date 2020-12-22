Несколько сел под Пятигорском 23 декабря останутся без воды

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Шесть сел под Пятигорском во вторник, 23 декабря временно останутся без воды из-за ремонтных работ на подающем водоводе Д-500мм «Юго-Восток» в районе поселка Энергетик.

Так, с 09:00 до 17:00 бассейн «Дельфин», пос. Энергетик, детский сад № 10 «Хуторок», пос. Нижнеподкумский, МБОУ СОШ №24, пос. Нижнеподкумский, МБОУ СОШ № 7, ст. Константиновская, МБОУ СОШ № 28, пос. Энергетик, Детский сад № 51 «Золотой орешек», ст. Константиновская, Детский сад № 29 «Мамонтенок», пос. Энергетик, МБОУ СОШ № 28, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 23, а также: пос. Энергетик, ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок, Лермонтовский разъезд останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

На период производства работ организуют подвоз воды по поступающим заявкам по телефону: 33-26-60, 33-06-28, 97-37-29).